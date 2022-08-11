Государство не будет изымать детей из семей после отказа от обязательной эвакуации – Верещук

Во время обязательной эвакуации населения из Донецкой области в безопасные районы эвакуировано 3908 человек, из них 777 – дети.

Государство не будет изымать детей из семей после отказа в обязательной эвакуации.

Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Как сообщила Верещук, во время обязательной эвакуации населения из Донецкой области в безопасные районы эвакуировано 3908 человек, из них 777 – дети.

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Всего, по состоянию на сегодняшний день, с временно оккупированных территорий с начала августа выехало 12 054 человека, из них – 3 517 детей.

"Все люди, отказавшиеся от эвакуации, должны подписать обязательную форму отказа. Для людей, имеющих детей, будет дополнительная форма отказа, в которой они подпишут согласие на ответственность за любые последствия. Но речь о принудительном изъятии детей из семей не идет. Никакого изъятия ребенка не будет", — подчеркнула она.

Верещук напомнила, что обязательная эвакуация предполагает расселение людей.

"Все расходы берет на себя государство. Предоставляется также материальная, гуманитарная и другие виды помощи. Например, мы решили обеспечивать семьи с детьми ноутбуками для комфортного начала учебного процесса для детей", — рассказала она.

Расходы на отопление и другие коммунальные услуги государство будет компенсировать непосредственно коммунальным предприятиям населенных пунктов, которые предоставили жилье для внутренне перемещенных лиц.

Также она отметила, что решение об обязательной эвакуации из других регионов будут приниматься руководителями областных военных администраций после проведения соответствующих комиссий.

Напомним, в среду, 3 августа, Кабинет министров издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области в безопасные районы Украины. Жителей неоккупированных территорий Донецкой области будут вывозить в 13 областей. Причина эвакуации – разрушение газопроводов в регионе и, как следствие, невозможность его отапливать в зимний период.

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