Государство восстановит дома украинцам, которые разрушили российские оккупанты — Зеленский

Правительство уже работает над программами восстановления Украины после войны.

Российские оккупанты обстреливают украинские города. Они целенаправленно разрушают жилые дома и культурные объекты.

Владимир Зеленский заверил, что государство самостоятельно восстановит дома украинцам, которые были разрушенными российскими оккупантами.

"Я обещаю каждому, каждому украинцу, который потерял свой дом, потерял свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство восстановит все. Восстановит самостоятельно", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что правительство уже работает над программами восстановления Украины после войны.

"Я уверен, мы сможем быстро отстроить наше государство. Какими бы ни были убытки... Это будет историческим восстановлением. Проектом, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу. Как и наша борьба за нашу Украину", — сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

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