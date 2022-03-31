Государство закупает 10 млн продуктовых наборов для украинцев: Шмыгаль рассказал, кто их получит бесплатно

Это наборы из более чем 10 ключевых продуктов.
Государство закупает 10 млн продуктовых наборов для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, чтобы бесплатно раздавать их людям.
Об этом на брифинге 31 марта рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это наборы из более 10 ключевых продуктов. Сейчас на 100% закупили крупы, макаронные изделия, масло, молоко, сахар. Также продолжаем закупки консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и прочего продовольствия", — сказал премьер-министр.
По его словам, "Укрзализныця" и "Укрпочта" вместе с ВГА уже доставляют и раздают все эти наборы людям.
Напомним, в Украине понемногу возвращается в работу бизнес, а украинцы регистрируют новые ФЛПы.
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