"Государство-зло": Зеленский отреагировал на обстрелы городов и пообещал Кремлю наказание, которое не остановить

Президент отметил, что Россия стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы, которые устроили российские войска 11 марта, и анонсировал наказание для властей РФ.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

Президент отметил, что хочет поддержать все те украинские города и громады, которые ежедневно и каждую ночь испытывают "жестокие, террористические удары государства зла".

"Наша Херсонщина и Херсон, которому оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донетчины и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковщина и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года – менее чем за два с половиной месяца – враг ударил уже более 40 ракетами. Никополь. Марганец. Наша Днепропетровщина. Наша Сумщина. Наша Черниговщина. Ракеты и артиллерия, беспилотники, минометы – государство-зло использует разное оружие, но с одной целью – уничтожить жизнь и не оставить ничего человеческого. Руины, обломки, воронки от снарядов в земле – все это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент прокомментировал сегодняшние российские атаки по Херсону по Запорожью.

"Сегодня российский обстрел унес жизни людей в Херсоне, которые просто шли в магазин за продуктами. Трое украинцев погибли. Мои соболезнования родным. В Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города. В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей", – отметил глава государства.

В то же время, он заверил, что "России там не будет".

"Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор. Наказание, которое Кремлю не остановить", – предупредил Зеленский.

Зеленский за 11 марта: Есть новый шаг, связанный с Россией

Напомним, российские оккупанты устроили 11 марта утром обстрел Херсона. На месте одного из ударов погибли три человека. Еще два человека получили ранения.

В этот же день захватчики предварительно ракетами С-300 нанесли удары по критической инфраструктуре Запорожской области. Снаряды попали в объект жизнеобеспечения Запорожья, в котором проживают несколько тысяч гражданских.

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