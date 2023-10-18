"Государство-зло": Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Запорожью

Президент констатировал, что Россия продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор.

На российский ракетный обстрел Запорожья отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, пообещавший сделать все, чтобы "государство-террорист понесло справедливую ответственность".

Об этом глава государства написал в Сети.

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие", – отметил президент.

Он добавил, что под завалами могут быть люди, поэтому на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора.

"Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", — подчеркнул глава государства.

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Владимир Зеленский

Ракетный удар по Запорожью

Российские войска обстреляли Запорожье шестью ракетами в ночь на 18 октября. Оккупанты попали по жилому многоквартирному дому, где были зафиксированы разрушения от третьего до пятого этажей. Сейчас известно о двух жертвах атаки и четырех пострадавших. Людей еще ищут под завалами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета попала по многоэтажке: в Запорожье началась поисковая операция

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