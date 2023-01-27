Готов к большим потерям: Путин планирует новое наступление на Украину — Blomberg

Новое наступление может начаться уже в феврале или марте

В Кремле готовятся к новому наступлению на Украину. Несмотря на большие потери, российский диктатор Владимир Путин уверен, что его оккупационные войска могут вернуть инициативу после месяцев утраты позиций.

Об этом пишет Вoomberg.

"Почти через год после полномасштабного вторжения, которое должно было длиться несколько недель, Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, одновременно готовя свою страну к конфликту с США и их союзниками, который, как он ожидает, будет длиться годами. По словам людей, приближенных к Кремлю, новое наступление может начаться уже в феврале или в марте", — пишет издание.

Таким образом, Кремль хочет продемонстрировать боеспособность его армии. Также РФ согласилась бы на полное перемирие при условии, что оккупированная Россией территория останется под ее контролем.

Также читайте Польша готова передать ВСУ более 70 танков — Моравецкий

Издание отмечает, что Путин по-прежнему остается убежденным в том, что привлечение большего числа военных позволит России изменить ход в продолжающейся войне. Ежедневно растущие неудачи и новые жертвы не убеждают его в этом.

В Кремле уже подчиняют потребностям войны экономику и российское общество. Следовательно, новый раунд мобилизации в России возможен уже весной.

Эксперты подчеркивают, что разочарование Путиным ситуации на фронте не заставляет его отказаться от своих целей. Это свидетельствует о том, что война будет длиннее, кровавой и хуже всех.

В американской и европейской разведке сомневаются, хватит ли России ресурсов для нового масштабного наступления. Даже мобилизации 300 000 человек минувшей осенью может оказаться недостаточно.

В то же время в Украине продолжают наращивать поставки оружия. В администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность поставки Украине истребителей F-16. Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что танки Leopard 2 будут доставлены в Украину до конца марта.

Издание пишет и о том, что Украина готовится оттеснять российские войска и освобождать свои территории. Вопрос лишь в том, начнет ли Россия на новое наступление еще до того, как Киев получит обещанные поставки американских и европейских боевых танков. Жестокие и изнурительные атаки россиян на востоке – вблизи таких городов, как Бахмут – истощили украинские силы и не позволили им проводить наступательные операции по другим направлениям.

Американские и европейские военные насторожены тем, что война, развязанная Россией, вскоре может превратиться в артиллерийскую битву в стиле Первой мировой с почти непрерывным боем на линии фронта.

Читайте также: