Готов встретиться с Путиным только после прекращения обстрелов оккупантами Украины — Зеленский

Зеленский подчеркнул, что нет иного пути прекращения войны, кроме диалога.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако переговоры могут произойти только тогда, когда Россия прекратит огонь.
Об этом он сказал в токшоу Face the Nation, передает The Guardian.
Зеленький рассказал, что сейчас сложно сказать о личной встрече после того, что оккупанты совершили. "Как после всего сделанного (оккупантами России – ред.) мы можем вести какие-то переговоры с Россией, но я как президент должен это сделать", – сказал украинский президент.
"Нет другого пути, кроме диалога, если мы не хотим, чтобы сотни тысяч или миллионы погибли, но я не могу даже встретиться, когда идет обстрел. Итак, во-первых, прекращение огня. Тогда мы можем провести встречу", — сказал Зеленский. .
Напомним, российские военные на территории Киевской области совершали геноцид украинцев. Они грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали.
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