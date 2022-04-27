"Готов выполнять служебно-боевые задания": Чернобыльскую АЭС взяла под охрану Нацгвардия

На Чернобыльской АЭС контролируют ситуацию подразделения Национальной гвардии Украины.

Часть военных при наступлении российские оккупанты взяли в плен и вывезли на территорию РФ. Сейчас же отдельная часть вернулась к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как сообщается, после освобождения Киевской области от оккупантов украинские военнослужащие вернулись на территорию ЧАЭС.

"Бойцы осуществляют охрану ДСП "Чернобыльская АЭС", обеспечивают пропускной и внутриобъектовый режим и другие определенные задачи с целью защиты этих объектов. Все они прошли специальную проверку для получения допуска к выполнению особых работ, соответствующее обучение, они мотивированы и готовы выполнять служебно-боевые задания", – рассказал представитель ГУ НГУ полковник Игорь Угольков.

Он также добавил, что Нацгвардия осуществляет охрану самой станции, объекта "Укрытие" и хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа.

Напомним, что россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке.

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