Готова ли Беларусь к полноценному участию в наземной операции против Украины: ответ разведки

Андрей Юсов отметил, что сегодня Беларусь используется Россией как полигон для обучения, тренировки частично мобилизованных, а также как база для поставок вооружений, в том числе тяжелых.
Сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.
Юсов отметил, что сегодня Беларусь используется Россией как полигон для обучения, тренировки частично мобилизованных, а также как база для поставок вооружений, в том числе тяжелых.
"Маневры, которые мы видим – передвижения, передислокации – ориентированы на то, чтобы отвлекать украинские силы и держать определенное количество украинских сил обороны на белорусском направлении, чтобы они не могли быть переброшены на другое направление", – пояснил он.
Спикер ГУР сообщил, что глобальная ситуация не изменилась.
"Сегодня Беларусь даже вместе с частично мобилизованными не готова к полноценному участию в наземной операции. Если бы такое решение было принято, то это было бы самоубийство и с военной точки зрения, и с политической. Если учесть, что наиболее элитные подготовленные российские части уже уничтожены на территории Украины, то сегодня белорусская армия, возможно, даже в среднем лучше подготовлена, чем российская, но их усилий и по количеству, и по другим показателям не хватает для формирования ударных группировок", — отметил он.
Андрей Юсов подчеркнул, что украинские силы обороны готовы к разным сценариям, в том числе с белорусского направления, поэтому "сюрприза не будет".
Напомним, 13 декабря в Беларуси началась внезапная "проверка боевой готовности" Вооруженных сил страны по поручению Лукашенко, поддерживающего Путина в войне против Украины.
Через несколько дней белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.
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