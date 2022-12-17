Готова ли Беларусь к полноценному участию в наземной операции против Украины: ответ разведки

Андрей Юсов отметил, что сегодня Беларусь используется Россией как полигон для обучения, тренировки частично мобилизованных, а также как база для поставок вооружений, в том числе тяжелых.

Сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

Юсов отметил, что сегодня Беларусь используется Россией как полигон для обучения, тренировки частично мобилизованных, а также как база для поставок вооружений, в том числе тяжелых.

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"Маневры, которые мы видим – передвижения, передислокации – ориентированы на то, чтобы отвлекать украинские силы и держать определенное количество украинских сил обороны на белорусском направлении, чтобы они не могли быть переброшены на другое направление", – пояснил он.

Спикер ГУР сообщил, что глобальная ситуация не изменилась.

"Сегодня Беларусь даже вместе с частично мобилизованными не готова к полноценному участию в наземной операции. Если бы такое решение было принято, то это было бы самоубийство и с военной точки зрения, и с политической. Если учесть, что наиболее элитные подготовленные российские части уже уничтожены на территории Украины, то сегодня белорусская армия, возможно, даже в среднем лучше подготовлена, чем российская, но их усилий и по количеству, и по другим показателям не хватает для формирования ударных группировок", — отметил он.

Андрей Юсов подчеркнул, что украинские силы обороны готовы к разным сценариям, в том числе с белорусского направления, поэтому "сюрприза не будет".

Напомним, 13 декабря в Беларуси началась внезапная "проверка боевой готовности" Вооруженных сил страны по поручению Лукашенко, поддерживающего Путина в войне против Украины.

Через несколько дней белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.

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