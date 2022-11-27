Готова ли Беларусь вторгнуться в Украину и как Лукашенко водит Путина "за нос": российский оппозиционер объяснил

Лукашенко принимает участие в войне против Украины косвенно. Он сдал Беларусь в аренду Путину, которого до этого момента 15 лет водил "за нос".

Лукашенко является одним из главных пособников в войне против Украины. Однако пока белорусские военные не перешли к последней границе, когда уже начинается конфликт.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

“Я не верю, что Лукашенко не осознает смертельного риска для себя в факте готовности развязать войну против Украины с участием своих вооруженных сил. Наверное, в Кремле его так прижали, что он так заговорил. Все равно косвенно в войне он участвует. Просто пока белорусские военные не перешли к последней границе, когда уже идет конфликт. Его 30-40 тысяч военных ничего не изменят. И столько он не отправит, потому что кто-то его должен защищать. Если так — тогда Лукашенко до окончательного поражения Путина будет водить его за нос”, — рассказал Геннадий Гудков.

Что известно об участии Беларуси в войне против Украины

С первого дня войны Беларусь предоставляет РФ свои территории для запуска ракет и самолетов, обстреливающих мирные города нашего государства. Неоднократно говорилось и о том, что Лукашенко готов отправить в Украину свое войско. Эксперты даже считают, что "повар" Пригожин может готовить заключенных для нападения из Беларуси.

Между тем, РФ нагоняет в Беларусь неподготовленных мобилизованных, чьи подразделения не могут полностью укомплектовать.

Читайте также: