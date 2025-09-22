Готова ли РФ к войне с НАТО: военный эксперт дал оценку

Солдаты ВС РФ / © Associated Press

Российская армия не может одновременно вести боевые действия по двум направлениям, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

Об этом эксперт рассказал в эфире "Фабрики новостей".

"Сегодня они не могут воевать. Хотя пафосно заявляют, что бросают в бой армии. Но до реальной армии, которую мы привыкли видеть - это далеко. Россия на сегодняшний день сосредотачивает свои усилия на одном направлении, имея какие-то второстепенные участки, но не более того", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что даже на "горячих" участках фронта, таких как Купянское и Донецкое направления, боевые действия несовместимы по интенсивности: "Наступления россияне проводят силами в одно мотострелковое отделение без поддержки техники".

По словам Грабского, в случае конфликта с НАТО Россия потребует значительно большего количества сил и ресурсов. "В настоящее время численность сухопутных войск РФ - 950 тысяч. Из них 740 тысяч находятся на территории Украины", - отметил он.

Грабский подчеркнул, что для полноценного наступления Путину придется прибегать к непопулярным решениям по мобилизации:

"Да, они начали создавать военную инфраструктуру, но она должна быть чем-то наполнена. На этот год они запланировали увеличение численности на 150 тысяч. Представьте - может ли такое быть, что Россия сняла все свои войска, бросила их на страны Балтии, а на финском направлении численность войск будет такой, как сегодня - до 10%?"

Напомним, что в России уже несколько месяцев формируют стратегический резерв с военнослужащих по контракту. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к длительной войне на истощение и даже возможному конфликту с НАТО.