Готова ли Россия к наступлению на Днепропетровщину — объяснение военного обозревателя

Он не исключает, что в случае определенного продвижения, россияне могут появиться в пределах Днепропетровской области.

Российские войска не имеют достаточных ресурсов для полноценного наступления на Днепропетровскую область.

Об этом 24 марта в эфире телеканала FREEДOM заявил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, планы окупантов предусматривали обход Покровска с западного направления, чтобы перерезать логистические маршруты Сил обороны Украины. Такой маневр теоретически мог вывести российские силы на территорию Днепропетровщины.

"Цель осталась той же – обходной маневр к западу от Покровска. Но вопрос в том, сможет ли враг ее реализовать", – отметил Попович.

Он не исключает, что в случае определенного продвижения россияне могут появиться в пределах Днепропетровской области, поскольку это имело бы политическое значение: выход на административные границы Донбасса, Днепропетровщины и части Запорожской области можно было бы представить как "успех".

Однако, подчеркивает обозреватель, для масштабного наступления на этом направлении у врага банально не хватает сил. "О каком наступлении мы можем говорить, если противник до сих пор топчется возле Покровска? Его продвижение фактически остановлено", – подчеркнул он.

Попович также отметил, что российские войска сейчас находятся в изможденном состоянии, поэтому продвижение в сторону Павлограда или тем более Днепра выглядит маловероятным.

Напомним, вблизи Покровска в Донецкой области российские войска после примерно 10-дневного перерыва снова активизировали попытки улучшить свое тактическое положение.