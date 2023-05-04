Готова ли Россия нанести по Украине ядерный удар: данные разведки США

После "атаки Кремля" неизвестными беспилотниками в России истерически заговорили о нанесении ядерных ударов по территории Украины, однако разведка США считает, что РФ пока не решится на применение ядерного оружия.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, пишет Reuters.

"Это очень маловероятно, такова наша текущая оценка", — сказала она во время слушаний в комитете Сената вооруженных сил.

Больше подробностей по ядерной угрозе для Украины Хейнс не предоставила. Иностранные журналисты утверждают, что все официальные лица США убеждают, что пока нет признаков того, что Россия готовится нанести ядерные удары по территории Украины. Однако там отмечают, что пока не стоит терять бдительность.

Напомним, США не видят признаков того, что Украина причастна к удару беспилотника по Кремлю.

Украина тоже опровергла информацию о том, что она имеет отношение к взрывам в Кремле. Атака может быть провокацией российских спецслужб.

Также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что российские пропагандисты после "атаки беспилотниками" на Кремль начали говорить о применении ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. Это в первую очередь направлено на то, чтобы напугать украинцев.

Накануне российская правозащитная организация Gulagu.net начала разгонять ИПСО (информационно-психологическая операция) о вероятности ядерного удара по территории Украины.

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