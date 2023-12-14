Готова ли Россия прекратить войну в Украине: циничный ответ Путина

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет воевать против Украины до тех пор, пока не будут достигнуты "целые СВО".

Об этом глава Кремля сказал во время "прямой линии с Путиным" в четверг, 14 декабря, передают пропагандисты.

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Он обвинил Украину в том, что в первые дни полномасштабной войны она не согласилась на "денацификацию" — одну из якобы причин нападения Путина на Украину. Здесь глава Кремля упомянул крупнейшего "врага" РФ – Бандеру.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Украинские власти не согласились с тем, что нужна денацификация. А как же нет, когда нацист Бандера сведен в ранг национального героя? Когда руководитель киевской администрации на глазах всего мира аплодирует солдату СС? Вопрос денацификации актуально. Все, что обещал Запад, — все Украина получила. Но мы уничтожили", — сказал он.

Напомним, скандальный глава Кадыров предположил, когда завершится война в Украине.

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