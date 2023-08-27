Готова ли Украина к длительной войне: Зеленский привел пример Израиля

Президент объяснил, что украинцы готовы воевать долго, если нужно, но для этого необходимо свести к минимуму потери с нашей стороны.

Президент Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина к продолжительной войне, если это будет необходимо.

Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

Президент привел пример Израиля, фактически со времени провозглашения своей независимости 1948 года находящегося в состоянии перманентной войны. Он подчеркнул, что украинские граждане готовы воевать долго, если нужно, но для этого необходимо свести к минимуму потери с нашей стороны.

"Израиль воюет? Смотря какая это война. Мы готовы воевать долго, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы по примеру Израиля. Можно так жить", – сказал Зеленский.

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Ранее президент Зеленский рассказал, ожидать ли усиления мобилизации в Украине.

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