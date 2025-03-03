Готова ли Украина к уступкам по территориям – что говорит Зеленский после саммита в Лондоне

Зеленский уверен, что если не будет жестких гарантий, Россия вскоре поспешит возобновить боевые действия

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится отдавать оккупированные территории России.

Об этом он сказал в беседе с журналистами после Лондонского саммита.

Глава государства признал, что до соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко".

"Ни какие реальные шаги в этом направлении не предприняты", — сказал Зеленский

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Зеленский отверг предположение, что он мог бы подписать мирное соглашение об отдаче оккупированных Россией территорий, заявив, что это будет "силовое обособление наших земель" и "принуждение", грозящее дальнейшими военными действиями в будущем.

"Я думаю, что эти страны… поддерживают нас или, возможно, хотят быть посредниками в этой войне, что они понимают, что если война завершится несправедливым путем, то будет вопросом времени, когда люди попытаются добиться справедливости", — сказал он.

Зеленский заверил, что Украина никогда не признает оккупированные территории официально по территории России.

"Для нас это будут временные оккупации. Наши территории и наши ценности не продаются. Наши свободы не продаются. Мы платим высокую цену за то, что Россия пришла к нам войной ", – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что "шансов, что Украина своей волей что-то отдаст, нет".

"Шансов, что мы юридически признаем (оккупацией — Ред.) нет. Есть закон. Все понимают, что Украина не признает оккупированные территории российскими. Мы должны базироваться на понимании международного права. Время придет, и Украине вернется украинское. Мы не хотим ничего, что нам не принадлежит, но когда ты что-то оккупируешь или когда нарушишь закон, тебе все вернется.Следовательно, здесь не о чем говорить", – заявил Зеленский.

Гарантии безопасности

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Зеленский отметил, что важно, чтобы они были достаточно сильными, чтобы быть убедительными для рядовых украинцев, которые на собственном опыте видят нарушение предварительных договоренностей Россией.

"Нужны гарантии безопасности для людей… [поэтому] они должны сказать, что мы верим в то, чтобы жизнь вернулась в страну, люди вернулись. Если они не возвращаются в страну, значит, они не доверяют гарантиям безопасности", – говорит глава государства.

Снятие санкций

Что касается вероятного ослабления санкций, Зеленский признал, что такие разговоры действительно раздаются, но заверил, что большинство стран полагают, что санкции пока нужно сохранить.

"Сегодня партнеры договорились продолжать давление (на Россию – Ред.)", — сказал он.

Напомним, советник Трампа Уолтц привязал гарантии безопасности Украины к территориальным уступкам.

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Извинения ТРАМПА, ПОСТУПКИ РОССИИ И ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ИНТЕРВЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО В ЛОНДОНЕ

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