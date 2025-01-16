Готова ли Великобритания отправить миротворцев в Украину: Стармер ответил

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания будет играть "полноценную роль" в миротворческих усилиях в Украине.

Российская агрессия ставит под угрозу не только суверенитет Украины. Она также оказывает негативное влияние на Великобританию и является, в том числе, причиной кризиса стоимости жизни. Поэтому Британия готова приложить все силы для окончания войны РФ против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Sky News в Киеве, 16 января.

Издание отмечает, что целью поездки британского премьера было обсуждение следующих шагов для Украины в свете усиления неопределенности ситуации после избрания Дональда Трампа следующим президентом США в ноябре прошлого года.

Трамп, вторая президентская каденция которого начнется на следующей неделе, уже заявил, что добиться заключения мирного соглашения между РФ и Украиной в течение 100 дней. Однако в Европе опасаются, что подталкивание Киева к сделке может привести к тому, что Украина будет вынуждена уступить часть своей территории агрессору.

На вопрос, готова ли Великобритания развернуть свои войска для поддержания мира в Украине, Стармер ответил, что не хочет торопиться с громкими заявлениями.

"Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль [в мирном урегулировании – ред.], потому что речь идет не только о суверенитете Украины. Речь идет о том, какое влияние это окажет на Соединенное Королевство и наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. Потому что, если Россия преуспеет в этой агрессии, это будет влиять на всех нас в течение очень, очень долгого времени", – подчеркнул Стармер.

Напомним, Зеленский заявил, что возможность размещения миротворческого контингента на территории Украины — одна из тем обсуждения с ключевыми международными партнерами. Президент сказал, какие страны готовы помочь и отметил, что численность и формат миротворческой миссии будут зависеть от общих гарантий безопасности Украины.

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