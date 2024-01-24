Готовил артудары РФ по штабам ВСУ вблизи Авдеевки: СБУ разоблачила российского агента

Служба безопасности задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны вблизи Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, среди основных целей врага находились штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой. Также агрессора интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения украинских войск в направлении передовой. В зоне особого внимания окупантов были реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

Для осуществления ударов по объектам ВСУ российский агент должен был выявить их локации и передать соответствующие координаты ФСБ.

Отмечается, его задержали в собственном доме. У него изъят мобильный телефон, который использовал для фотофиксации объектов Сил обороны и переписки с ФСБ. Злоумышленником оказался житель Мирнограда Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала в декабре 2023 года.

"В поле зрения агрессора он попал из-за того, что распространял информацию о подразделениях ВСУ в пророссийских Телеграмм-группах. Чтобы собрать разведданные для ФСБ, агент обходил прифронтовую территорию и делал "нужные" метки на электронной карте. Затем он перенаправлял своему российскому куратору геолокации из текстовым описанием", — говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении российской блоггерке Эльвине Боровковой, призывавшей к геноциду украинцев.

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