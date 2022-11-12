Готовил фейки для ток-шоу Соловьева – СБУ задержала вражеского агента на Буковине (фото)

Предатель надеялся, что оккупанты помогут ему уехать в Россию и получить там гражданство.

Служба безопасности Украины задержала вражеского агента в Черновцах, который распространял дезинформацию и планировал сняться в пропагандистских сюжетах РосТВ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления.

Предатель распространял дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировал Силы обороны Украины, в частности, он распространял "Вконтакте" фейки о якобы обострении общественно-политической ситуации в западе Украины из-за войны с РФ.

"Также он "разгонял" ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций. Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым был задержан на прямой связи", — сообщает СБУ.

Именно агитатор Соловьеву помогал формировать деструктивный контент для дальнейшего обнародования в провокационных сюжетах и ток-шоу на телеканале "Россия 1".

Предатель надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населённых пунктов Подмосковья.

Напомним, СБУ ликвидировала ботоферму, ежедневно создававшую более 500 аккаунтов для распространения кремлевской пропаганды.

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