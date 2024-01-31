Готовил прорыв ДРГ врага в Сумскую область: СБУ поймала российского агента (фото)

Задержанным оказался 54-летний житель Сум, которого ФСБ дистанционно завербовала в августе 2023 года.
СБУ поймала "на горячем" агента ФСБ России, разведывавшего места базирования Сил обороны в Сумской области. Враг надеялся использовать информацию от него для ударов по военным объектам и подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники украинской спецслужбы поймали агента российской ФСБ, который пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованного в защите приграничных районов Сумской области.
Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность и под видом разговоров по телефону скрыто фиксировал позиции украинских войск.
Кроме того, у вражеского агента была задача создать собственную сеть информаторов для усиленной разведки на территории Сумщины.
"По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумщины", — отметили в СБУ.
Однако сотрудники спецслужбы сработали на опережение и своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведзадания.
Благодаря этому, СБУ сорвала планы врага и обезопасила места временного базирования ВСУ от возможных воздушных атак.
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Кем оказался агент ФСБ
По данным следствия, задержанным оказался 54-летний житель Сум, которого ФСБ дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения российской спецслужбы злоумышленник попал из-за распространения прокремлевских комментариев на своей странице в "Одноклассниках".
После вербовки агент коммуницировал со своим куратором в РФ через анонимный чат в мессенджере. Злоумышленник посылал врагу фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов.
За выполненные задачи приспешник врага получал денежное вознаграждение, поступавшее через криптовалютные платежи.
Во время обысков у задержанного изъяли банковскую карту и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Мужчина находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили о попытках врага использовать ДРГ. Больше всего таких попыток фиксируется по Сумскому направлению и на Харьковщине.
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