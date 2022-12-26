Готовил прорыв российских ДРГ в Сумскую область: в Украине приговорили предателя к 15 годам

По материалам, собранным СБУ, осудили российского агента, который готовил прорыв вражеских девирсионно-разведывательных групп в Сумскую область. Предатель проведет в тюрьме 15 лет.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Вместе с сообщником осужденный собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений Сил обороны в регионе. Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы ДРГ РФ на северо-восточном направлении.

Оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки СБУ в августе 2022 года. Пока одному из злоумышленников суд назначил наказание в виде 15 лет заключения. Вражеским соратником оказался местный житель, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало ФСБ.

Для сбора развединформации к нему приставили еще одного агента российской спецслужбы. Вместе они выходили на территорию и снимали украинские военные объекты. Полученные материалы передавали куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности.

Суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. В начале декабря другой изменник также был приговорен к 15 годам заключения.

Напомним, в Запорожье к 15 годам за решеткой приговорили участника так называемой "народной милиции "ДНР". В марте 2022 года житель Горловки добровольно перешел на сторону врага.

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