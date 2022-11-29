Готовил "референдум" и руководил ЖКХ: в Херсоне задержан заместитель городского главы из команды Сальдо

В освобожденном Херсоне работники ГБР разоблачают и задерживают предателей среди чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии РФ против Украины.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя городского главы Херсона из команды предателя Владимира Сальдо, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что до вторжения России чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на врага и отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство.

Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Также он готовил помещение для проведения фейкового "референдума" по статусу захваченных россиянами территорий.

Сотрудники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

При задержании у мужчины обнаружена конституция РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.

Сегодня, 29 ноября, суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей.

Коллаборанты на Херсонщине

Во время захвата Херсона российскими войсками бывший мэр Владимир Сальдо перешел на сторону врага и предал Украину.

Его ныне уже покойный заместитель Кирилл Стремоусов также стал враждебным приспешником. О его смерти якобы в ДТП стало известно 9 ноября.

Херсонский журналист Константин Рыженко рассказал, что после того, как ВСУ освободили Херсон 11 ноября, коллаборанты скрылись из города одними из первых. После этого основные предатели, работающие на РФ, иногда наведывались в город.

Политический консультант Дмитрий Васильев рассказал, что на херсонских гауляйтеров россияне будут вешать "всех собак".

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