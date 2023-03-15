Готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев – в Харькове задержан агент ФСБ

Контрразведка СБУ разоблачила российского агента в ходе масштабной спецоперации в Харькове. Злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих сил обороны, которые находятся на территории областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации.

По данным СБУ, вражеский агент следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.

"В "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности. Задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств", — говорится в сообщении.

Также, вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П. Содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал его родственник, проживающий на территории России.

Помимо слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины для проведения прицельных ракетных ударов по городу.

Предателя задержали, идет расследование.

Напомним, военный ВСУ передавал информацию врагу о стратегических объектах в Николаевской области, ему объявили подозрение.

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