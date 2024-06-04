Готовил теракты против военкомов ТЦК в Запорожье и шпионил за подстанциями – задержан агент РФ (фото)

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов ФСБ РФ против военнослужащих ТЦК и СП в Запорожье. Правоохранители задержали российского агента, готовившего взрывы авто сотрудников местных военкоматов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по указанию ФСБ фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления. Чтобы идентифицировать потенциальные цели, агент ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов.

"В дальнейшем он должен был получить от своего российского куратора детальные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки. Благодаря оперативному реагированию СБУ вражеский замысел был сорван. Российский агент был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны", - говорится в сообщении.

Переписка агента РФ с кураторами из ФСБ / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка агента РФ с кураторами из ФСБ / Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, СБУ установила, что фигурант шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья.

По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле этого года.

В поле зрения агрессора он попал из-за своей дочери, проживающей в Москве, которая сотрудничала с российской спецслужбой.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, определяющему цели для ракетных ударов по Украине.

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