Готовил захват Волчанска и "сливал" данные о позициях ВСУ: задержан информатор РФ – фото

СБУ задержала информатора российского ГРУ – местного предпринимателя, который готовил захват Волчанска в Харьковской области, и сорвала новые попытки военной разведки РФ получить стратегически важную информацию о Силах обороны на севере области.

Об этом пишет пресс-служба Службы безопасности.

По данным СБУ, больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск.

Агент РФ, под видом решения коммерческих вопросов, объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты ВСУ.

Также фигурант использовал своих коллег и знакомых, у которых разведывал информацию во время бытовых разговоров. В дальнейшем злоумышленник обобщал полученные сведения и посылал российской разведке.

Предатель, в частности, подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, морские дроны СБУ Sea Baby уже оснащены РСЗО "Град" – их испробовали против оккупантов (фото).

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