Готовилась ли армия Украины к нападению РФ в 2022 году: в Сухопутных войсках впервые ответили

Украинская армия готовилась к отражению полномасштабного российского нападения в течение пяти месяцев.

Об этом сказал генерал-лейтенант Александр Павлюк, на момент начала полномасштабной войны России с Украиной возглавлявший Операцию объединенных сил (ООС) на Донбассе, ныне – командующий Сухопутными войсками в интервью для Радио Свобода.

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"В Объединенные силы я был назначен еще в июле 2021 года. Проведя анализ, уже осенью была очень велика вероятность, что будет полномасштабная война. О ее масштабах было еще трудно понимать, но [то], что она, как минимум, захватит территорию Луганской и Донецкой области — это было очевидно. Потому что мы анализировали действия противника, его соответствующие превентивные мероприятия, его разведывательные функции, выполняемые ими на территории, вдоль всей линии столкновения, вдоль границы", — отметил Павлюк.

Он добавил, что с осени 2022 года командование ОСС приступило к выполнению определенных действий по отражению предстоящей агрессии РФ. Уже в январе-феврале они получили подтверждение разведки.

Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было – мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина. Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии. .Уже в январе-феврале мы получали телеграммы от Главного управления разведки, в которых предполагалось, что такой вариант возможен", — рассказал командующий Сухопутными войсками.

Он заверил, что в феврале 2022 все позиции на Донбассе были готовы к встрече врага.

"И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы – мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много. Это сыграло свою, возможно, решающую роль. Что в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, по всем пунктам управления, по всем местам, где должно было быть скопление наших войск и составы – они прошли в пустое место", — сказал Павлюк.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты активизировались по всей линии фронта.

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