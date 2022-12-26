Готовили массированный удар по Украине, но РФ хронически не везет: Арестович – о взрывах на авиабазе в Энгельсе

Советник Офиса президента рассказал, как 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше.

Сегодня должен был быть массированный удар по Украине, но России хронически не везет.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе "Фейгин Live", комментируя взрывы на российском аэродроме "Энгельс-2".

"Почему-то в очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе. 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Так что и не произошел удар. Но он был готов сегодня", — сказал Арестович.

"Хлопок" в Энгельсе 26 декабря

В России в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это уже второй за месяц "хлопок" на авиабазе российских стратегических бомбардировщиков, запускающих по Украине крылатые ракеты.

В минобороны России подтвердили атаку беспилотника на аэродром и сообщили о погибших военных. Российские пропагандисты информируют о трех погибших и четырех раненых. Площадь пожара после взрыва достигла 120 квадратных метров.

Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

Второй день под ударом: на российских аэродромах горит военная техника

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