Готовили ракетные удары по объектам "Укрзализныци" и "сливали" координаты мостов: СБУ обезвредила агентуру ФСБ

Злоумышленники также фиксировали результаты российских ракетных ударов по Краматорску, Дружковке, Константиновке и населенным пунктам Харьковщины для корректировки повторных воздушных атак.

В Украине разоблачили агентов ФСБ РФ, которые готовили ракетные удары по объектам "Укрзализныци ", подбирали кадры в "администрации" оккупантов и передавали врагу координаты стратегически важных мостов. Во вражескую группу входило восемь человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ в результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях.

Один из них использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата и удостоверение журналиста.

"Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов. В "зоне особого внимания" врага были маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ. Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций" и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока Украины и Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, они передавали оккупантам координаты стратегически важных мостов.

Злоумышленники также фиксировали результаты российских ракетных ударов по Краматорску, Дружковке, Константиновке и населенным пунктам Харьковщины для коррекции повторных воздушных атак.

Во время временной оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных "администраций".

СБУ задержала четырех участников вражеской сети Еще четверо находятся на территории России. В их отношении продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности.

По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСЬ до начала полномасштабного вторжения. В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом РФ в Харькове.

Других участников группы агрессор привлек к негласному сотрудничеству дистанционно или при поездках фигурантов в РФ.

После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" свою агентуру для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В помещениях злоумышленников обнаружена русская символика и прокремлевская литература.

Кроме того, по координатам, выявленным в ходе следственных действий, контрразведчики СБУ обнаружили вражеский схрон с оружием, которое оккупанты оставили во время бегства от контрнаступления Сил обороны в Харьковской области.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали поклонницу "русского мира": восхищалась "Вагнером" и Кадыровым.

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