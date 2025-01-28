Готовили ракетный удар по аэродромам базирования F-16: задержаны агенты РФ

Сотрудничавшие с врагом граждане Украины будут сидеть в тюрьме.

СБУ задержала агентурную группу ФСБ, помогавшую готовить удары авиации ВСУ. По результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины задержаны 2 человека, которые фотографировали взлет отечественного F-16.

Об этом сообщила СБУ.

СБУ задержала агентурную группу ФСБ, помогавшую готовить удары авиации ВСУ.

Собирали информацию, чтобы РФ атаковала наши истребители

По материалам дела, приспешниками врага оказались двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год. Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей ФСБ, личность которой уже установила СБУ. Агенты должны были собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы враг мог нанести по ним ракетные и дроновые удары. Кроме геолокаций, они должны были сделать текстовый и фотоотчет, в котором должны были указать и описать, какая именно техника расположена на каждом из объектов.

СБУ задержала агентурную группу ФСБ, помогавшую готовить удары авиации ВСУ

"Чтобы выполнить это указание, агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. Около каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать цель в течение нескольких дней", — стало известно правоохранителям.

Сотрудники СБУ разоблачили обоих агентов еще на начальном этапе вражеской разведактивности, задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотосъемки истребителей F-16.

"Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны", — подчеркнули в ведомстве.

При задержании у предателей изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы противника.

СБУ задержала агентурную группу ФСБ, которая помогала готовить удары авиации ВСУ

Агентам российских спецслужб поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Фигуранты дела находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее во Львовской области по подозрению в государственной измене задержана курсантка военного учебного заведения.

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