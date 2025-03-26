Готовили теракт ко Дню СБУ: на Запорожье задержали очередных агентов РФ

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
На Запорожье предотвратили теракт, который должен был состояться в День Службы безопасности Украины 25 марта. Предатели Украины, которые пошли на сотрудничество с ГРУ, задержаны.
Об этом сообщает СБУ.
Детали спецоперации СБУ
По результатам спецоперации задержана агентурная пара РФ, которая готовила подрыв самодельного взрывного устройства (СИН) вблизи местной воинской части 25 марта этого года – на годовщину создания СБУ. В этот день оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами вблизи контрольно-пропускного пункта оборонного объекта.
"Служба безопасности заблаговременно разоблачила обоих агентов и задержали их на снаряжении СВП дополнительными поражающими элементами", — отметили правоохранители.
Задержание произошло в частном здании, находившемся напротив центрального входа в воинскую часть. Соответствующее помещение фигуранты арендовали как наблюдательный пункт по цели.
"Для этого они установили скрытую вебкамеру на окне дома и оборудовали его удаленным доступом для российских спецслужб", — пишут в Службе.
По данным следствия, фигурантами являются двое сожителей, парень и девушка в возрасте 18 и 19 лет, попавшие в поле зрения российского ГРУ при поиске "легкого заработка" в телеграмм-каналах.
"При обыске у них изъяли составляющие для изготовления СВП, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным", – говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее в Кривом Роге разоблачили мужчину, который готовил теракт возле админздания. Он находится под стражей.
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