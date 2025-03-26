Готовили теракт ко Дню СБУ: на Запорожье задержали очередных агентов РФ

На Запорожье предотвратили теракт, который должен был состояться в День Службы безопасности Украины 25 марта. Предатели Украины, которые пошли на сотрудничество с ГРУ, задержаны.

Об этом сообщает СБУ.

Детали спецоперации СБУ

По результатам спецоперации задержана агентурная пара РФ, которая готовила подрыв самодельного взрывного устройства (СИН) вблизи местной воинской части 25 марта этого года – на годовщину создания СБУ. В этот день оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами вблизи контрольно-пропускного пункта оборонного объекта.

В Запорожье предотвратили теракт, который должен был состояться в День Службы безопасности Украины 25 марта

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила обоих агентов и задержали их на снаряжении СВП дополнительными поражающими элементами", — отметили правоохранители.

Задержание произошло в частном здании, находившемся напротив центрального входа в воинскую часть. Соответствующее помещение фигуранты арендовали как наблюдательный пункт по цели.

"Для этого они установили скрытую вебкамеру на окне дома и оборудовали его удаленным доступом для российских спецслужб", — пишут в Службе.

По данным следствия, фигурантами являются двое сожителей, парень и девушка в возрасте 18 и 19 лет, попавшие в поле зрения российского ГРУ при поиске "легкого заработка" в телеграмм-каналах.

В Запорожье предотвратили теракт, который должен был состояться в День Службы безопасности Украины 25 марта

"При обыске у них изъяли составляющие для изготовления СВП, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным", – говорится в сообщении.

В Запорожье предотвратили теракт, который должен был состояться в День Службы безопасности Украины 25 марта

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее в Кривом Роге разоблачили мужчину, который готовил теракт возле админздания. Он находится под стражей.

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