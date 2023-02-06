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Готовили удары по энергообъектам Одессы и Херсона: СБУ выкрила двух агентов ФСБ

Готовили удары по энергообъектам Одессы и Херсона: СБУ выкрила двух агентов ФСБ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Готовили удары по энергообъектам Одессы и Херсона: СБУ выкрила двух агентов ФСБ

Преступники также передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне

СБУ задержала двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона

Служба безопасности Украины в прифронтовых югских районах разоблачила еще двух агентов ФСБ. Злоумышленники собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

"По указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме этого передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, коллаборанты планировали использовать координаты для проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Однако сотрудникам СБУ удалось своевременно разоблачить и установить местонахождение злоумышленников на попытках передачи разведданных захватчикам.

Напомним, что в   Южному СБУ разоблачили масштабное отмывание средств в Государственном предприятии "Администрация морских портов Украины".

Добавим, в Одессе разоблачили российского агента, который несколько лет собирал разведданные об украинских войсках.

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Дата публикации
Просмотры
463
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