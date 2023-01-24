Готовились к войне: для чего Россия действительно аннексировала Крым в 2014 году

С 2014 года Крым готовился как плацдарм для нападения на Украину. После аннексии украинского полуострова оккупационные власти начали строить военную инфраструктуру и проводить призывные компании.

Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе, сообщает Media Center Ukraine.

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"Крым с 2014 года начал активно готовиться для того, чтобы стать плацдармом для нападения на Украину. Все эти инфраструктурные проекты, как заявляли оккупационные власти, были направлены на то, чтобы улучшить жизнь крымчан, действительно были направлены на то, чтобы просто улучшить логистику вооруженных". сил России Я имею в виду строительство Крымского моста и трассы Таврида, которая тянулась от Крымского моста до крупнейшей военной базы, до города Севастополя", — говорится в правозащитной группе.

Там добавили, что за все это время Россия провела 16 призывных кампаний, в ходе которых призвала в ВС РФ 40 тыс. жителей Крыма.

"Все это сопровождалось активной милитаризацией общественной жизни: население Крыма активно готовили к войне против собственного государства. За это время РФ провела 16 призывных кампаний, в рамках которых они пропустили через сито своих вооруженных сил до 40 тысяч жителей Крыма", — сообщил заместитель председателя правления Крымская правозащитная группа Владимир Чекригин.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ готовит Крым к обороне. В ГУР рассказали о силах оккупантов на полуострове.

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