"Готовились заранее": тетя девушки, над которой издевались подростки в Белой Церкви, о деталях нападения

Появились новые детали ужасного избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Компания спланировала преступление заранее.

Об этом тетя пострадавшей девочки рассказала в эфире "КИЕВ24" о деталях нападения и состоянии ребенка.

Имели две причины избиения

Как рассказала женщина, участников коллективных издевательств подговорила одна девушка, обманув клевету на Ярославу. Компания все спланировала заранее и ждала Ярослава. У нее был друг, с которым она близко общалась, позвонил и предложил встретиться. Она согласилась, спросила маму и пошла на прогулку с собакой в парк. Там ее уже ждали будущие обидчики.

"Девушка переселенка. Она переехала и пыталась найти друзей", — подчеркнула тетя пострадавшей.

По словам тети, двумя неделями раньше Ярославе одна из девушек предложила покурить траву. Возможно, это была шутка. Однако потерпевшая отказалась и не рассказала о предложении маме. Она поделилась инцидентом, осудив наркотики, с другой девушкой в школе, а та рассказала дальше.

"Это дошло до инициаторки избиения, и она решила поговорить со школьницей. Наговорила всех, напомнила о ситуации с петардой. Мол, "это она, я точно знаю". Все были агрессивны, имели два пункта, за что можно избить", — отметила родственница девушки.

Напомним, в Белой Церкви под Киевом старшеклассники устроили издевательство над 12-летней девочкой. Сеть гудит от возмущения, ведь подростки демонстрировали невероятную жестокость по отношению к девочке – били ногами, обдували газом, насмехались над несчастной и все это снимали на видео.

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