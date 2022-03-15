Готовился к захвату госвласти: в Харьковской области задержали депутата от фракции ОПЗЖ

Готовился к захвату госвласти: в Харьковской области задержали депутата от фракции ОПЗЖ

В настоящее время депутат поселкового совета находится под стражей.

В Харьковской области задержали депутата от фракции ОПЗЖ, который готовился к захвату государственной власти.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как установила следствие, депутат звонил по телефону представителям молодежного крыла партии "ОПЗЖ" и сообщал, что вскоре Харьковская область будет оккупирована российскими военными.

Депутат предоставлял указания к подготовке к совместному совершению насильственных действий, чтобы в дальнейшем захватили власть в Харьковской области.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры уведомлено о подозрении депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района по факту подготовки действий, направленных на захват государственной власти (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины). В порядке ст. 615 УПК Украина приняла решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины.

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