"Готовим агрессору больше неприятных сюрпризов" – Шмыгаль сообщил о дополнительной помощи от Чехии

Правительство Чехии также поддержало создание Международного трибунала для осуждения военной агрессии России против Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь.
Об этом глава правительства рассказал во время совместного брифинга с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Киеве, сообщает Укринформ.
"В военно-техническом сотрудничестве между нашими государствами набираются новые обороты. Самоходные гаубицы, танки, БМП и другая помощь уже способствуют украинской армии в освобождении земель, но на этом мы не останавливаемся и готовим агрессору больше неприятных сюрпризов", – заявил Шмыгаль.
Шмыгаль также рассказал, что правительство Чехии поддержало создание Международного трибунала для осуждения военной агрессии Российской Федерации против Украины, а также для осуждения представителей военно-политического руководства России.
В ходе встречи с чешскими чиновниками обсуждался вопрос санкционного давления на Российскую Федерацию, а также конфискация российских активов.
Помощь Чехии
Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).
Президент Чехии Милош Земан изменил свое отношение к Украине после полномасштабного вторжения России. Земан выступил за поставку оружия и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Городской совет Чернигова подписал Меморандум с чешской организацией, которая будет помогать ремонтировать поврежденные квартиры горожан.
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