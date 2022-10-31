"Готовим агрессору больше неприятных сюрпризов" – Шмыгаль сообщил о дополнительной помощи от Чехии

Правительство Чехии также поддержало создание Международного трибунала для осуждения военной агрессии России против Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь.

Об этом глава правительства рассказал во время совместного брифинга с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Киеве, сообщает Укринформ.

"В военно-техническом сотрудничестве между нашими государствами набираются новые обороты. Самоходные гаубицы, танки, БМП и другая помощь уже способствуют украинской армии в освобождении земель, но на этом мы не останавливаемся и готовим агрессору больше неприятных сюрпризов", – заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также рассказал, что правительство Чехии поддержало создание Международного трибунала для осуждения военной агрессии Российской Федерации против Украины, а также для осуждения представителей военно-политического руководства России.

В ходе встречи с чешскими чиновниками обсуждался вопрос санкционного давления на Российскую Федерацию, а также конфискация российских активов.

Помощь Чехии

Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).

Президент Чехии Милош Земан изменил свое отношение к Украине после полномасштабного вторжения России. Земан выступил за поставку оружия и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Городской совет Чернигова подписал Меморандум с чешской организацией, которая будет помогать ремонтировать поврежденные квартиры горожан.

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