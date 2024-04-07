"Готовим конкретный и справедливый ответ": Зеленский анонсировал месть РФ за удары по Харькову

Зеленский обсудил с руководителями СБУ, ГУР и МВД террор России на востоке Украины.

Украина готовит "очень конкретный и справедливый ответ" за ракетные атаки России по Харькову и другим городам на востоке.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Отдельный разговор с главой СБУ Малышом, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины. Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретную и справедливую", — написал он, не раскрыв деталей.

Кроме того, лидер Украины провел разговор с главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Детально обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил по ситуации с боеприпасами. Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства", — подчеркнул он.

Напомним, 7 апреля Россия повторно атаковала Харьков. В городе раздались взрывы, подтвердили местные власти.

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