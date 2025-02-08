Готовим новые дальнобойные средства: Сырский анонсировал новые удары вглубь России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новые удары вглубь России.

Об этом главком сообщил в Facebook.

"Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Военные части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока продолжится агрессия москвы против нашей страны. Дистанция поражения DeS ни средства, и они будут применены", – пообещал главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что за год целями успешного комплексного огневого поражения на территории Российской Федерации стали 377 объектов военного назначения.

"Воздушными Силами и другими составляющими Сил обороны за год уничтожено 9 200 воздушных целей разных типов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году (3 798)", – подытожил он.

Напомним, ВСУ поразили вражеский пункт управления на Курщине, и там погибло большое количество офицеров – и северокорейских, и российских.

Читайте также: