"Готовим ответы российским террористам": Зеленский провел специальное заседание Ставки

На Ставке докладывали Залужный и Буданов.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 июля, провел специальное заседание Ставки. Он сообщил, что украинские военные готовят российским террористам ответы на их удары по Украине.
Об этом он сказал во время обращения к украинцам.
Зеленский сообщил, что состоялось специальное заседание Ставки по фронтовым вопросам. Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и командующие основными направлениями на фронте.
"Максимум внимания и тем направлениям, где мы движемся вперед, и тем, где украинские силы - в обороне. На всех направлениях первая задача - это максимальное уничтожение оккупантов, их техники, запасов, складов, штабов. Россия должна ежедневно терять - это справедливо. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают: всех наших солдат и матросов, старшин и сержантов, офицеров и генералов", - сказал президент.
Владимир Зеленский отметил, что Украина готовит ответы российским террористам из-за их ударов.
"Конечно, детально разбираем на Ставке и все вопросы защиты от российского ракетного и дронового террора. Защита наших людей, наших городов, наших портов, черноморского "зернового коридора". Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения", — отметил украинский лидер.
Напомним, российская террористическая армия в понедельник, 24 июля, обстреляла город Константиновка Донецкой области кассетными боеприпасами. Погиб ребенок, много раненых.
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