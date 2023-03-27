"Готовим соответствующие шаги": Зеленский провел совещание с военными о внешних и внутренних угрозах

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военными, на котором обсудили как внешние, так и внутренние угрозы.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении в ночь на 27 марта.

"Сегодня было совещание с военными – специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания с сектором безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и от внутренних угроз. Готовим наши ответные шаги", – отметил Зеленский.

Президент напомнил, что жестокие бои на передовой ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности государства и общества.

"Это неправильно, это несправедливо, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась. Для тех, кто не просто далеко от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья... А кто мысленно вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев", – говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас благодаря нашим воинам реальные боевые действия проходят географически далеко от многих. Но важно, чтобы больше украинцев помогали защите государства.

"Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и присоединяйтесь, когда можете", — подытожил он.

Напомним, что Зеленский, Залужный и Резников поздравили Нацгвардию с профессиональным праздником.

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