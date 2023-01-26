"Готовим вагнеровцам множество сюрпризов": "Азов" в составе ВСУ едет на Бахмут

Полк ССО "Азов" теперь официально стал третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Боевой путь бригады начинается с Бахмутовского направления.

Об этом сообщил основатель и первый командир полка "Азов", полковник Национальной гвардии Украины Андрей Белецкий.

"Полк ССО "Азов" — теперь Третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ. Наш боевой путь начинается с сложнейшего направления — на Бахмуте", — говорится в его сообщении.

Белецкий отметил, что решающая битва в этой войне еще впереди и она требует новых масштабов. В заключение основатель "Азова" добавил, что "зима точно будет жаркой".

"Поэтому военное командование возлагает на нас новую ответственность. А значит — российским чмобикам, зекам, вагнерам, соловьевым и военкорам будет о чем слагать басни и легенды. Мы готовим для них множество сюрпризов. Зима точно будет жаркой", — добавил он.

К слову, ранее в компании Meta пообещали не блокировать какую-либо информацию о полке "Азов" и разблокировать сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов.

Напомним, украинские военные 25 января вышли из города Соледар Донецкой области, за который долгое время шли жестокие бои.

В то же время ВСУ заверили, что ситуация в Бахмуте остается под контролем. ВСУ будут оставаться в этом городе, пока там есть подвалы и есть возможность содержать его территорию.

Ранее украинские пограничники-минометчики захватили позицию оккупантов возле Бахмута.

Кроме того, ВСУ существенно проредили ряды "вагнеровцев", однако враг подтянул новые силы.

Пентагон сообщал, что Россия отправляет десятки тысяч мобилизованных военных для укрепления своих позиций в районе Бахмута.

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