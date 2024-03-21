Готовимся к длительной войне и "худшим сценариям": в Раде объяснили ситуацию с "ограниченно пригодными"

По словам нардепа Юрия Здебского, людей, ограниченных в своих физических способностях, будут назначать на соответствующие военные должности и не будут отправлять в штурмовики.

Верховная Рада Украины 21 марта 2024 приняла во втором чтении и в целом проект Закона №10313 о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Новый закон прокомментировал член оборонного комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Юрий Здебский.

Как пояснил Здебский, в законе убрали понятие "ограниченно пригоден" для мужчин призывного возраста, оставив норму о полной годности или непригодности.

"Замысел закона прост: мобилизовать людей, сформировать резерв, защитить нашу страну. И для этого внедряется категория – или ты годен, или вообще тебя списали и забыли. Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-то своих физических способностях", – объяснил нардеп.

По его словам, такое решение было мотивировано подготовкой к длительной войне и "худшим сценариям". Также законом предусмотрено первоочередное военное образование. То есть человек в возрасте от 18 до 25 лет должен пройти обучение, стать на военный учет и получить военную специальность.

"Всех людей, которые по состоянию здоровья пригодны, от 25 до 60 лет, сделать военнообязанными, все должны встать в строй. Либо ты подвергаешься бронированию, либо ты в строю – вот что предусмотрено законом", – отметил Юрий Здебский. .

Он также добавил, что вывод о пригодности или непригодности к военной службе по-прежнему будет определять военно-врачебная комиссия.

Напомним, законопроект №10313 помимо увеличения прав военных, предусматривает запрет размещать определенную информацию в Интернете.

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