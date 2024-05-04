Готовимся к худшему сценарию: боец ВСУ оценил планы оккупантов на фронте

Российские войска пытаются найти слабые места в украинской обороне, и ВСУ уже готовятся к возможной масштабной атаке врага на разных участках фронта.

Россия пытается сейчас "прощупывать" фронт, и бойцы ВСУ готовятся сейчас к худшему варианту – попытки оккупантов повторить массовую атаку на разных направлениях фронта.

Об этом рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов в эфире Radio NV.

"Какую тактику сейчас применяют россияне? Это о том, что я чувствую, слышу от своих товарищей, которые находятся на других участках. [Оккупанты] пытаются прощупывать, где можно двигаться, где нельзя", — отметил Волохов.

Он добавил, что пока особых успехов в этом прощупывании оккупанты не достигают — "посадочка туда, посадочка сюда".

Вместе с тем Волохов отметил, что его подразделение готовится к худшему сценарию — тому, что Россия повторит попытку массовой атаки на разных фронтах с целью существенного продвижения в глубь Украины.

"Готовимся к худшему сценарию, исходим из максимальных возможностей врага, а не из самых вероятных его действий. И действуя так - это и на войне, и в бизнесе универсальный подход - думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий. А будет оно мягче, чем максимальные возможности, - ну и хорошо", - сказал он.

Напомним, экс-командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес заявил, что начатая Россией война в Украине закончится тогда, когда президент-диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Для этого западным партнерам предстоит объединить все усилия в помощи Киеву.

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