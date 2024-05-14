"Готовимся к любому развитию": военные рассказали о ситуации на Сумщине

Спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Северск" Вадим Мысник рассказал о ситуации в Сумской области. По его словам, ситуация на границе с Россией – напряженная. Оккупационная армия РФ продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов.

Об этом он рассказал 14 мая в эфире "Радио Свобода".

По словам Вадима Мысника, только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали в Черниговской и Сумской областях 55 обстрелов.

"Враг определенные части стягивал, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же перебрасывают. В частности, граница в Сумской области с РФ – это 560 километров. Это очень большой участок, и мы отслеживаем, где происходит концентрация сил противника, где они производят наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используют ДРГ. То есть мы готовимся к любому развитию. И если будет попытка проникновения на территорию Украины, наступательных действий – мы будем давать ответ", - подчеркнул спикер ОТГВ "Северск".

Напомним, Буданов рассказал, что в приграничье Сумской области находится небольшая группировка россиян.

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