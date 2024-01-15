Готовимся к пляжному сезону на побережье Азовского моря: командующий Воздушными силами ВСУ – об уничтожении российских самолетов А-50 и Ил-22

Николай Олещук поблагодарил всех, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов оккупантов.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале Николая Олещука.

"Ну что, друзья, сейчас Азовское море чисто, как никогда! Готовимся к пляжному сезону на его побережье", — говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов оккупантов.

"На палубе авианосца "москва" уже точно не хватает места. Продолжаем рубрику "Вечного полета, братья". Продолжение следует... Вместе – к победе!" — резюмировал Николай Олещук.

Напомним, 14 января в Сети появилась информация о сбитии над Азовским морем уникального российского самолета-разведчика А-50 и подбитии российского самолета Ил-22М.

15 января Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что Воздушные силы уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке по российским самолетам.

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