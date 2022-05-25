"Готовимся к ревторжению": Россия снова стягивает войска к границе с северными областями Украины

"Готовимся к ревторжению": Россия снова стягивает войска к границе с северными областями Украины

Россия снова накапливает войска и технику возле границы с северными областями Украины.

Пограничники опасаются повторного вторжения войск РФ.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Мы готовимся к возможному ревторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя", — сказал заместитель командующего пограничными войсками Черниговской области Александр Вадовский.

Такая же угрожающая ситуация сейчас и в Сумской области, которую оккупанты ежедневно обстреливают с территории РФ.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 91-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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