Служба безопасности Украины сообщила подозрение главе центризбиркома РФ Элли Памфилу, которая готовит фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах Украины.

Об этом сообщает СБУ в Сети.

По имеющимся службам, Кремль планирует провести фейковый плебисцит в первой половине сентября этого года.

"Таким образом, Памфилова способствует высшему военно-политическому руководству России в "легализации" оккупационного режима во временно захваченных регионах нашего государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к так называемым выборам подозреваемая привлекла своего заместителя Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину.

"Следующей задачей фигурантов под руководством Памфиловой является полная фальсификация результатов псевдовыборов в пользу марионеточных "кандидатов», выдвигаемых кремлем. Чтобы "нарисовать" нужное количество "голосов", руководство центризбиркома РФ будет использовать свой "опыт" организации фейковых плебисцитов в оккупированной части Украины 2022 года", — сообщают в СБУ.



По всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили Памфиловой и двум ее сообщникам – Булаеву и Будариной – о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Фигуранты находятся за пределами Украины, принимается комплекс мер по их привлечению к ответственности.



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