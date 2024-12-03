Готовит ли армия РФ наступление на юге: что говорят в ВСУ

В настоящее время армия РФ не планирует проводить новое наступление на юге Украины.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "КИЕВ24".

По его словам, на Ореховском и Гуляйпийском направлениях россияне тренируют штурмовые группы, подвозят боекомплект, проводят воздушную и инженерную разведку.

"По всем признакам в ближайшее время враг там начнет штурмовые действия малыми группами пехоты", — подчеркнул Волошин.

Представитель ВСУ подчеркивает, что сейчас о наступлении речь не идет. Пока признаков этого разведка не видит. Сейчас оккупанты планируют провести штурмовые действия малыми группами пехоты в Запорожье.

Напомним, военный эксперт Павел Лакийчук заявил, что есть опасность захвата двух крупных городов в Донецкой области. В частности, для Покровска.

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