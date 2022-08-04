Готовят ли РФ и Беларусь наступательные группировки на северной границе Украины – ответ Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на северных границах Украины.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 4 августа.
В Генштабе не видят признаков создания наступательных группировок вооруженных сил РФ и Беларуси.
Россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Медведевка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловке, Большая Рыбица Сумской области. По мнению Генштаба, такие действия оккупанты совершают "в целях демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны".
Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку.
Ранее в Генштабе рассказали, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении, продолжаются бои.
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