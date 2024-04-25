Готовит ли Россия наступление на юге: в ВСУ рассказали о действиях врага

Силы обороны Украины не наблюдают признаков создания наступательных группировок российских войск на Южном направлении.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук на брифинге 25 апреля.

Плетенчук сказал, что украинские военные не видят признаков создания оккупантами наступательных группировок на Южном направлении.

"Если брать левобережье, для России это не является приоритетом наступления. Основные события происходят на другом театре боевых действий", – отметил спикер Сил обороны юга.

Действия врага на юге Украины

В то же время, отметил он, российские войска не оставляли попыток нанести максимальные потери украинским войскам на юге.

"Это и Херсонщина, и Николаевщина, чьи южные окрестности периодически страдают от применения дронов и обстрелов из Кинбурна, это и Одесса, которую атакуют с применением также и ракетного оружия. Враг преследует целые уничтожения инфраструктуры, не оставляет попыток поиска и уничтожения мест дислокации военных подразделений", – рассказал Плетенчук.

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Он также проинформировал, что враг увеличил количество авиации и разведывательных дронов в акватории Черного моря. Речь идет о самолетах Су, МиГ, Ан и даже устаревших Бе-12.

"Так враг пытается компенсировать невозможность выхода в море. Также отсутствие кораблей они компенсируют мобильными пусковыми установками", – сообщил спикер защитников юга.

Он добавил, что российские войска для ведения разведки также используют дроны не менее пяти моделей.

Плетенчук отметил, что результаты уничтожения вражеских дронов очень высоки, а вот уничтожение ракетного вооружения – хуже. Ощущается проблема нехватки комплексов ПВО, но эта проблема обсуждается на самом высоком уровне.

К слову, как сообщили 25 апреля аналитики Института изучения войны, ВСУ продвинулись в Крынках Херсонской области и сохраняют свои позиции там. В то же время враг недавно незначительно продвинулся в Роботино на фоне позиционных боев.

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