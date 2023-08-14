Готовит ли Россия новое большое наступление: в ГУР ответили

Большое повторное наступление РФ прочили еще этой зимой, впрочем, он провалился. Несмотря на то, что напряжение снова растет, мы не увидим в будущем чего-нибудь такого, с чем не готовы столкнуться.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, армия РФ пытается использовать все возможности, чтобы замедлить наше наступление.

"Они хотят выиграть время, чтобы накопить оружие и восстановить боеспособность своей оккупационной армии. Наша задача – этого не допустить. Агрессор каждый день должен чувствовать наш праведный гнев за все совершенные им военные преступления. И он чувствует", — говорит Скибицкий.

Он добавил, что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Москва не увидит и не почувствует.

"Нашим Силам безопасности и обороны нелегко, но у нас нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу, и мы двигаемся вперед мудро и смело", – резюмировал представитель ГУР.

Отметим, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в День Независимости Украины – 24 августа 2023 года – Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

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