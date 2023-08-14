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Готовит ли Россия новое большое наступление: в ГУР ответили

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Готовит ли Россия новое большое наступление: в ГУР ответили

РФ может готовить новое наступление на Украину

РФ пытается использовать все возможности, чтобы замедлить наступление ВСУ.

Большое повторное наступление РФ прочили еще этой зимой, впрочем, он провалился. Несмотря на то, что напряжение снова растет, мы не увидим в будущем чего-нибудь такого, с чем не готовы столкнуться.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, армия РФ пытается использовать все возможности, чтобы замедлить наше наступление.

"Они хотят выиграть время, чтобы накопить оружие и восстановить боеспособность своей оккупационной армии. Наша задача – этого не допустить. Агрессор каждый день должен чувствовать наш праведный гнев за все совершенные им военные преступления. И он чувствует", — говорит Скибицкий.

Он добавил, что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Москва не увидит и не почувствует.

"Нашим Силам безопасности и обороны нелегко, но у нас нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу, и мы двигаемся вперед мудро и смело", – резюмировал представитель ГУР.

Отметим, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в День Независимости Украины – 24 августа 2023 года – Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

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Дата публикации
Просмотры
1771
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